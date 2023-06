Roma-Udinese: all'Olimpico la prima 'Escape Room' a tema As Roma. 6 tifosi protagonisti con Candela (FOTO)

Un’iniziativa senza precedenti nel calcio italiano ha visto protagonisti sei tifosi e la Legend giallorossa Vincent Candela alle prese con sfide e trabocchetti per riuscire a vedere Roma-Udinese.

Una vera e propria Escape Room a tema AS Roma è stata allestita all’interno dello Stadio Olimpico, grazie alla cooperazione tra il club giallorosso e il suo Official Fan Token Partner. L’attività si inserisce in una serie di opportunità che Socios.com riserva ai tifosi, con lo scopo di renderli parte attiva nella vita dei club

(asroma.com)

