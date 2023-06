Roma C8, appuntamento con la storia: alle 21.45 la Finale Scudetto contro lo Swamlab

Oggi è il grande giorno per la Roma Calcio a 8! Per la terza stagione consecutiva i giallorossi si giocano il titolo di campioni d’Italia della Lega Calcio a 8. L’appuntamento con la storia è questa sera alle 21:45 sul campo dello Sportcity, in zona Trigoria, dove la squadra di mister D’Amora affronterá lo Swamlab per difendere lo Scudetto vinto lo scorso anno. “Tifosi giallorossi, abbiamo bisogno di voi”, l’invito del presidente Michele Villani e del capitano Daniele Ugolini