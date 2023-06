Promes: 18 mesi di carcere per aver accoltellato il cugino ad un ginocchio nel 2020

Un tribunale olandese ha condannato l'ala dello Spartak Mosca Quincy Promes a 18 mesi di carcere per aggressione: in una rissa risalente al 2020, il giocatore di origini surinamense avrebbe accoltellato il cugino ad un ginocchio. L'avvocato di Promes ha già fatto sapere al media olandese RTL l'intenzione di presentare ricorso.

Trentuno anni, l'ex nazionale olandese (50 presenze, 7 gol) è attualmente a Mosca, dove è sotto contratto con lo Spartak fino a giugno 2024, e non è certo di tornare in patria. Il mese scorso è stato infatti processato per traffico di droga dopo aver importato "diverse centinaia di chili" di cocaina.