Pietralata, arriva il disegno del progetto

Sotto traccia. Ma il lavoro che c'è dietro la stadio della Roma corre spedito. A breve, infatti, dovrebbe esserci una sorpresa: tutti gli indizi dicono che sarà reso pubblico il primo disegno 'ufficiale" del nuovo impianto di Pietralata, uno schizzo che per ora ha visto solamente il sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, senza troppi giri di parole, l'ha definito «bellissimo». (...) L'obiettivo del club è di inaugurare il nuovo stadio nel 2027. Intanto, si lavora su un doppio binario. Da una parte i progettisti incaricati dalla Roma stanno ampliando il dossier da presentare al Comune (proprietario dell'area di Pietralata), dall'altra parte si tessono gli intrecci politici per non rischiare stop and go controproducenti. Sul sito ufficiale del Comune sono riportare le caratteristiche del nuovo stadio della Roma: la capienza complessiva sarà 55.000 posti estendibile a 62.000, mentre il costo dell'operazione ammonta al momento a circa 528 milioni di euro. (...)

(corsport)