Petrachi: "Andremo in Cassazione. Non sono io ad aver fatto causa alla Roma"

SPORTITALIA - La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado che riguardava la Roma e Gianluca Petrachi, con l'ex ds giallorosso che ha perso la causa e sarà costretto a ridare i 5 milioni che il club gli aveva dato, in merito alla mancata correttezza dell'interruzione del rapporto per giusta causa. Su questa situazione delicata Petrachi ha parlato in esclusiva all'emittente televisiva: "Vorrei precisare che non sono stato io ad aver fatto causa alla Roma, mi sono difeso da un licenziamento e vorrei chiarire questa cosa. In primo grado ho stravinto, adesso mi hanno chiamato in appello e mi hanno detto che il tutto è stato ribaltato. C'è stato il primo e il secondo tempo, ora ci vedremo i supplementari in Cassazione. Devo capire i motivi del perché è stata ribaltata questa sentenza. Credo di essermi comportato benissimo, chi mi conosce sa che sono una persona leale e corretta e continuo ad avere fiducia nella magistratura italiana. I 5 milioni? Non sono 5 milioni, è la metà. Il lordo l’hanno dato all’Erario, che dovrà mettersi d’accordo eventualmente con i prossimi pagamenti della Roma su quello che dovrà detrarre. Avevo firmato un triennale alla Roma, ho finito il primo anno e poi mi hanno licenziato secondo loro per giusta causa. Quindi due anni, prendevo 1,2 netti, poi ho avuto 100mila euro di risarcimento danni. Per questo dicevo ho stravinto".

Quindi ha portato a casa senza lavorare 2,5 milioni...

"Erano i miei soldi di contratto. Sì, mi hanno liquidato dopo due mesi. Dobbiamo trovare quegli elementi che hanno portato la Corte d'Appello a ribaltare la sentenza ma siamo fiduciosi".