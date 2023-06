Pacifici (presidente Aia): "Caso Mourinho-Taylor? Serve rispetto, alzando i toni non facciamo il bene del calcio"

Durante la consueta conferenza stampa di fine stagione, il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici, ha risposto anche a una domanda su quanto accaduto tra José Mourinho e l'arbitro inglese Anthony Taylor al termine della finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. Queste le sue parole:

“Ricordo lo slogan della Fifa: ‘Rispetto’. Serve per tutti, non è alzando i toni che facciamo del bene del calcio. Non ci dobbiamo mai dimenticare che quanto succede in Serie A e in Europa poi si riflette sulla base”.