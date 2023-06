Operazione Nostalgia, Totti: "Se Dybala merita la 10? Se pensa di rimanere altri 10-20 anni, sì" (VIDEO)

GOAL - Protagonista in campo, anche nella serata "Operazione Nostalgia", durante la quale ha messo a segno un assist per il suo ex compagno di squadra Pizarro, e anche fuori. Francesco Totti, ex capitano della Roma e leggenda del club, ha rilasciato una breve dichiarazioni alla testata giornalistica, parlando del numero di maglia della Joya, miglior giocatore giallorosso durante l'ultima stagione. Alla domanda: "Dybala merita la tua maglia numero 10?", la risposta dell'ultimo dieci romanista: "La merita se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma...".