'Operazione Nostalgia', Totti: "Sarà una serata diversa ma magnifica" (FOTO e VIDEO)

In scena a Ferrara, questa sera alle 20.00 allo Stadio Paolo Mazza, il raduno Operazione Nostalgia: una sfida tra ex campioni di calcio e tra questi scenderanno in campo anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti e quello della Juventus Alessandro Del Piero. E l'ex 10 giallorosso ai canali ufficiali dell'evento ha raccontato le sue sensazioni: "Sarà una serata diversa, non di Totti e Del Piero ma di Operazione Nostalgia, che è molto più importante e significativa. Sono onorato di far parte di questa serata magnifica. Fa un certo effetto incontrare di nuovo ex giocatori, sperando di far divertire la gente che verrà a vedere la partita. Ma l'importante è l'iniziativa che avete creato, noi siamo parte di questo progetto - le sue dichiarazioni - . Sarà una serata diversa, fa piacere al calcio vedere i tifosi e i giocatori indossare ogni maglia diversa. Sarà una serata diversa. Zanetti? Da una parte è meglio che non ci sia, corre ancora troppo rispetto a noi, avremmo fatto brutta figura... Ma ci sono altri giocatori che hanno fatto la storia del calcio".