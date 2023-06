Ndicka: 10 gol e 7 assist in 5 anni di Bundesliga. Solo Orban come lui

Evan Ndicka è pronto per diventare il secondo volto nuovo della Roma 2023/24. Il centrale di piede mancino porterà in dote a Mourinho anche le sue capacità offensive con 17 reti, nelle ultime 5 stagioni in Bundesliga, che lo hanno visto protagonista o diretto, con 10 gol, o per assist (7). Un primato nel campionato tedesco diviso soltanto con Willi Orban del Lipsia.

