Messi non tonerà al Barcellona: "Ho deciso che andrò all'Inter Miami"

Lionel Messi, ex stella del Barcellona ha parlato del suo futuro in un'intervista rilasciata al sito spagnolo dedicato allo sport. Lionel, libero da contratto, non firmerà per il Barça, la sua decisione è quella di andare all'Inter Miami. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

[...]

Dopo aver saputo che non tornerai a Barcellona, ​​dove sono diretti i tuoi passi? Anche all'Arabia Saudita cosa è stato detto? A Miami? In un altro posto?

Ho deciso che andrò a Miami. Non l'ho ancora chiuso al cento per cento. Mancano alcune cose ma abbiamo deciso.

Questa cosa di Miami è nuova. Busquets viene lì con te?

Questa è un'altra delle cose che si dicevano, che andavo con Busi e Jordi in Arabia, che avevamo già organizzato tutto. No, ognuno cerca il suo futuro. Ovviamente, ero consapevole di loro e di cosa avrebbero fatto, ma non abbiamo mai deciso di andare da nessuna parte insieme. Ho preso la mia decisione da solo e non so cosa faranno. [...]

Quando dici che vuoi uscire dalla messa a fuoco, cosa intendi? Cosa vuoi ottenere fuori dai riflettori, dall'alta concorrenza...?

Lasciare l'Europa. Avevo offerte da altre squadre europee ma non le valutavo nemmeno perché la mia idea era quella di andare al Barcellona. [...]

(mundodeportivo.com)

VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA