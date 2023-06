Manchester City, Guardiola: "Mi dispiace molto per Taylor"

"Mi dispiace tanto per le immagini che ho visto e per Anthony Taylor. Speriamo che non accada di nuovo. Non c'è nient'altro che posso dire": sono le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro il Manchester United. Il tecnico ha espresso solidarietà all'arbitro della finale di Europa League tra Siviglia-Roma dopo l'incrocio in aeroporto di Budapest con i tifosi romanisti.