La profezia di Mourinho nel 2019: "Guardiola vincerà la Champions con il City, è questione di tempo" (VIDEO)

Nel 2019 José Mourinho aveva previsto che Guardiola avrebbe vinto la Champions League con il Manchester City. In un'intervista a beIN Sports ha prima difeso il suo grande rivale, poi ha predetto il trionfo in Champions: "Quando parli di Guardiola non parli solo di uno dei migliori allenatori del momento, parli di uno dei migliori allenatori di sempre. Ha vinto la Champions due volte con il Barcellona, poi non l'ha vinta con il Bayern Monaco e con il City, ma non possiamo dire che non sia l'allenatore giusto per far vincere la Champions League al City. Per ora no, è vero, ma possiamo trovare qualcuno più adatto a lui per raggiungere questo obiettivo? Credo che probabilmente sia solo questione di tempo, solo questione di tempo".

