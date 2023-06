La pazzesca stagione 2022-2023 di Juha, presidente del Roma Club Finlandia (FOTO)

Ho usato per tanti tanti anni tutte le mie vacanze per seguire la Roma. Prima della pandemia potevo vedere massimo 25-30 partite allo stadio a stagione, ma ora posso lavorare da remoto e questo mi avvantaggia. Certo che viaggiare è un po' costoso, ma dico sempre che la passione non ha il prezzo.

Maciniamo chilometri e superiamo gli ostacoli... Da luglio dell’anno scorso fino ad oggi ho fatto 35 viaggi da Helsinki. Ho volato 220.000 chilometri (5,5 volte il giro del mondo), sono riuscito a vedere 65 partite allo stadio: 55 partite della squadra maschile e 10 partite della squadra femminile e della Primavera. In totale ho visto 34 partite casalinghe su 50 e 31 su 65 in trasferta, anche se in pratica ho visto soltanto una partita a casa mia, ovvero quando la Roma ha giocato contro l'HJK a Helsinki. Tutte le altre 64 partite sono delle trasferte per me. Per me non è importante dove gioca la Roma o contro chi, conta solo essere presente e aiutare a sostenere la squadra, ovunque e comunque. Ovunque tu sarai... Ho visto giocare la mia amata Roma in otto diversi paesi (Italia, Finlandia, Portogallo, Israele, Giappone, Austria, Germania e Ungheria).

A luglio ero in Portogallo per seguire il ritiro, ero anche in Israele per vedere Roma-Tottenham. Durante la sosta dei mondiali a novembre ero in Giappone per seguire il torneo a Nagoya e Tokyo e a dicembre ero di nuovo in Portogallo per seguire il ritiro e vedere le amichevoli.

Ho visto 34 partite di campionato su 38, saltando solamente 4 trasferte per motivi lavorativi. Quando guardavo le partite a casa mia mi sono sempre sentito un traditore. Questa stagione non ho saltato una partita casalinga della squadra maschile, le ho visto tutte (Serie A, Coppe e amichevoli). Quest'anno anche la squadra femminile mi ha portato molte gioie: il primo Scudetto è un grande traguardo. Sono sicuro che questo è solo l'inizio e che il successo continuerà.

Dal mio punto di vista la stagione 2022-2023 è stata impegnativa, pieno di passione e amore e naturalmente anche un po' di sofferenza. L'Olimpico pieno mi fa sempre venire i brividi. Onore alla Curva Sud, abbiamo la curva più bella del mondo.

Si dice che la Roma è una grande famiglia. Questa frase non è una frase come le altre, ma è completamente vera. Sento che tutti i romanisti presenti in ogni parte del mondo sono i miei fratelli e sorelle, la Roma unisce. Sarò per sempre grato per tutti i momenti indimenticabili che ho potuto condividere anche quest’anno con gli altri romanisti.

Purtroppo abbiamo ancora una volta affrontato molte ingiustizie arbitrali. Più recentemente un FURTO completo e clamoroso a Budapest! Siamo stati anche sfortunati a causa dei troppi infortuni. Le altre big hanno praticamente due squadre, mentre la nostra rosa è troppo corta per una stagione così lunga. Anche se non abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, non potrei essere più orgoglioso della squadra. Indipendentemente dai risultati, l'amore rimane. Posso soltanto dire GRAZIE ROMA, GRAZIE RAGAZZI E GRAZIE RAGAZZE.

Nonostante le ferite siano ancora aperte, anch'io cerco di guardare avanti. Spero che Mourinho e Dybala rimangano con noi e che i Friedkin trovino i modi di rafforzare la squadra per la prossima stagione.

La mia preparazione personale per la prossima stagione è in corso: l'abbonamento è stato rinnovato, ho prenotato i voli per Singapore e la Corea del Sud. Poi dopo il sorteggio, come sempre, comincio a preparare l’itinerario autunnale.

Ora mi sento più romanista che mai. Chi tifa Roma non perde mai. Sono fiducioso e sicuro che la prossima stagione 2023-2024 sarà nostra. AVANTI ROMA E AVANTI ROMANISTI.