Kluivert: "A 24 anni ne ho già passate tante. Voglio essere importante per il Bournemouth" (VIDEO)

Quali sono le sue speranze e le sue ambizioni per i prossimi anni in questo club?

"La mia ambizione è di essere molto importante per il club. Voglio essere quel tipo di giocatore e, sì, voglio solo fare del mio meglio, dare il massimo, so quali sono le mie capacità e voglio dimostrarlo per il club e per i tifosi. Non vedo l'ora!"