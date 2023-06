Instagram: anche Dybala al concerto di Radio Zeta al Foro Italico. L'incontro con Rhove e Boro Boro (VIDEO)

Grande festa ieri al Centrale del Foro Italico, dove è andato in scena la seconda edizione del «Radio Zeta future hits», il festival della generazione zeta, che ha visto protagonisti artisti come Elodie, Lazza, Blanco, Fedez, Mahmood, Tananai ed Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala. E ad assistere al concerto non poteva mancare la Joya, come dismotra la storia pubblicata dal cantante Rhove nel backstage in compagnia del fantasista della Roma. Inoltre l'argentino ha incontrato e firmato la sua maglia a Boro Boro, il cantante che ha collaborato con la fidanzata del calciatore nella canzone 'Coco Chanel'.