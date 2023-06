Il mercato della Roma: si punta forte su Evan N'Dicka

La presenza di Mourinho sulla panchina della Roma per la prossima stagione è ancora da confermare; ma il tecnico ha iniziato già da tempo ad appuntare sul taccuino i nomi dei possibili rinforzi del club giallorosso. Uno degli obiettivi è Evan N'Dicka, difensore che non ha ancora compiuto 24 anni oggi nelle fila dell'Eintracht Francoforte. Il fatto che il suo contratto, in scadenza, non sia stato ancora rinnovato, rappresenta un'ottima notizia per la Roma, che potrebbe accaparrarselo a parametro zero. Cresciuto calcisticamente in Francia, nell'Auxerre, è stato acquistato per 6 milioni di euro dai tedeschi nell'estate 2018, rivelandosi uno dei prospetti di maggior interesse nel panorama europeo. Oltre 180 presenze e un buon bottino di gol e assist lo hanno imposto all'attenzione di diversi club del vecchio continente. La vittoria dell'Europa League 2022 da parte dell'Eintracht deve molto alle sue prestazioni difensive.

Dopo Houssem Aouar si pensa a Wendel

Se N'Dicka per ora rimane un obiettivo, la Roma ha già messo a segno il suo primo colpo. Si tratta di Houssem Aouar , trequartista franco-algerino che giungerà a Roma a Luglio, dopo essersi liberato dal Lione. Ma i giallorossi sono al lavoro soprattutto per fornire a Mourinho (o al suo eventuale sostituto) un centrocampo di alto livello. A oggi, gli unici certi di rimanere sono Bove, Cristante e Matic. I dirigenti stanno monitorando la situazione relativa a Wendel. Il venticinquenne brasiliano che milita nello Zenit San Pietroburgo ha un cartellino piuttosto elevato (una ventina di milioni), e vanta un contratto fino al 2027. Ma la Russia, attualmente, non è il Paese più sicuro in cui giocare, e il Wendel sarebbe pronto a valutare offerte provenienti dall'estero.

Tielemans al posto di Wijnaldum?

Wijnaldum potrebbe non essere più protagonista nei pronostici calcio Serie A della prossima stazione. L'orange ha disputato una stagione ben al di sotto delle aspettative, e non solo per colpa del grave infortunio rimediato a stagione appena iniziata. In base alle ultime notizie, la Roma potrebbe concedergli un'altra chance solo se il Psg fosse disposto a concedere un "maxisconto" o, in alternativa, riuscendo a convincere l'olandese a ridursi lo stipendio, che ora ammonta a 8 milioni di euro. Dovesse concretizzarsi la ventilata partenza, a prenderne il posto sarebbe Tielemans, ventiseienne belga con un ingaggio da 3 milioni di euro. Un giocatore in grado di offrire garanzie sia come trequartista che posizionato davanti alla difesa e soluzione gradita a Mourinho. Al tecnico non dispiacerebbe neppure allenare Xhaka sul quale, però, sembra essere in grande vantaggio il Bayer Leverkusen.

Per Bryan Reynolds la cessione è vicina

A lasciare la Roma, nel corso della prossima estate, potrebbe essere anche Bryan Reynolds. Il terzino americano, classe 2001, non ha indossato la maglia giallorossa durante l'attuale stagione, giocando in prestito (con diritto di riscatto) al Westerlo. Il West Ham e non pochi club che militano nella Championship potrebbero bussare presto alle porte di Trigoria. Sembra difficile, invece, la permanenza in territorio belga: la Roma avrebbe già risposto negativamente alla proposta di riscatto del Westerlo.