Galatasaray, Zaniolo: "Sto bene in Turchia, ma vedremo cosa succederà. A Mancini devo tutto" (VIDEO)

TV PLAY - Intervenuto ai microfoni della testata, Nicolò Zaniolo, ex giocatore della Roma ora in forza al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Queste le sue parole:

"Sto bene in Turchia, vediamo cosa succede nel mercato. Non si può mai dire niente, quello che succede si vedrà".

Su Roberto Mancini.

"Come dicevo prima della partita con la Spagna, a Mancini devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Devo tutto a lui, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre. Poi, come dicevo prima, nel calcio non si può mai sapere quello che succede, ma sarei felice se un giorno mi allenasse in un club".