Alle ore 15, saranno celebrati i funerali di Silvio Berlusconi, in Duomo, a Milano. Tra le tante corone di fiori presenti sul sagrato della chiesa per omaggiare la memoria dell'ex Presidente del Consiglio, c'è anche quella della Roma, che mostra ancora il suo cordoglio per la scomparsa del Cavaliere, dopo il messaggio affidato a Twitter a poche ore dalla morte.

(Ansa)