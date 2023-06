Fiorentina, Commisso: "Gli altri fanno debiti, io metto soldi..."

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per fare il bilancio della stagione appena terminata. Tra i vari temi trattati, il numero uno del club viola si è soffermato anche sulla situazione economica delle altre società, lanciando svariate frecciate. Ecco le sue parole.

Iniziamo con un bilancio dell'annata sportiva.

"Quando le cose andavano male mi presi tutte le responsabilità. Da lì abbiamo fatto un periodo di tante gare senza perdere, con un grande percorso, grandissimo, solo che alla fine, con l’Inter e con gli ‘animali’ del West Ham abbiamo perso. Ma quale altra squadra ha fatto questo percorso oltre all’Inter? L’Atalanta non ha fatto le coppe, la Lazio è stata eliminata, la Roma fuori in Coppa Italia e ha perso la finale di Europa League. Solo Fiorentina e Inter hanno fatto questo percorso. Mi dispiace molto per la Primavera, per i ragazzi, per me, e per i ragazzi della prima squadra. Ma voglio dire che sia i ragazzi della prima squadra sia quelli della Primavera sono stati degli eroi. Tanti viaggi, in Portogallo, in Repubblica Ceca e in Olanda. Qualcuno, forse, non sa quante squadre sono state impegnate in Conference League: 176. Noi siamo arrivati in fondo. Questo si dovrebbe dire e scrivere. Non solo le cose negative".

Quale sarà l'obiettivo della prossima stagione?

"Quest'anno siamo arrivati ottavi, cercheremo di migliorare la squadra nei limiti che abbiamo. Gli altri fanno debiti, Rocco mette cash... Ogni anno mettiamo 35 milioni di liquidità nella squadra e per fortuna abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic, così possiamo essere in una buona posizione dal punto di vista finanziario. Per me era una cosa importante avere 1.25 di indice ma vediamo cosa dirà qualcuno del calcio italiano...".