Ergun (ds Galatasaray): "Zaniolo è un nostro giocatore, puntiamo su di lui per la prossima stagione"

SKY SPORT - Cenk Ergun, direttore sportivo del Galatasaray, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e si è soffermato sull'ex Roma Nicolò Zaniolo, trasferitosi in Turchia nella sessione di calciomercato invernale. Ecco le sue parole.

Come è stato l'impatto di Zaniolo in Turchia?

"È arrivato a metà febbraio, non era facile per lui perché la squadra era consolidata. È un giocatore giovane, ma ha lavorato tanto".

Ha fatto una doppietta nell'ultima partita:

"Sì, era squalificato nelle partite precedenti. Ha giocato una grandissima gara".

Puntate su Zaniolo per la prossima stagione?

"Certo, è un nostro giocatore, giovane, forte. Speriamo di giocare la Champions e di superare i preliminari".