Emanuelson: "Alla Roma reputano Tahirovic un futuro top player. Volevano tenerlo, ma lo hanno dovuto cedere"

VOETBALPRIMEUR - Urby Emanuelson, ex giocatore tra le altre di Roma e Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni a #DoneDeal, podcast del portale olandese, soffermandosi sul trasferimento di Benjamin Tahirovic dai giallorossi ai lancieri. Queste le sue parole:

"Nelle partite che ho visto della Roma, lui non ha giocato. So che lì lo reputano un futuro top player, un giocatore con un grande potenziale. Volevano tenerlo, ma il club ha dovuto vendere a causa di problemi. E l'Ajax ha agito rapidamente. Sono curioso di vedere come evolverà, perché all'Ajax ci si aspetta uno stile di gioco diverso".

