Di Francesco: "Mourinho ha ricompattato l'ambiente"

"Ha dimostrato di essere un tecnico di grande livello". Eusebio Di Francesco, ex tecnico giallorosso, ha parlato durante l'evento The Coach Experience a Rimini. L'allenatore si è soffermato in particolar modo sulla stagione della Roma di Mourinho:

"Anche se Roma e Fiorentina hanno perso hanno giocato con carattere e volontà, la Fiorentina ha dimostrato di voler fare la partita poi l'ha persa alla fine ma occorre dare maggior consapevolezza al nostro sistema. Mourinho a Roma ha ricompattato l'ambiente, in campionato poteva fare qualcosa in più ma credo che abbiano puntato molto sull'Europa League. Ha dimostrato di essere un tecnico di livello e ha ridato stimoli ad una piazza che ho vissuto in prima persona e ho fatto una semifinale di Champions e devo dire che se ci fosse stato il VAR magari avremmo parlato di altro".

(Tuttomercatoweb)