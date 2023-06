De Siervo: "All'estero il nostro campionato si chiamerà Serie A Made in Italy"

AS.COM - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato un'intervista al sito spagnolo e tra i vari temi trattati ha annunciato una novità riguardante il cambio di nome del campionato all'estero. Ecco le sue parole: "Abbiamo iniziato il percorso per recuperare la nostra posizione nella leadership internazionale. Stiamo creando un prodotto più interessante, di maggior qualità. Il tempo effettivo delle partite arriva al 66%, manca un 33% che dev’essere più attrattivo, per esempio con le telecamere che si usano al cinema. Competiamo contro Netflix e Amazon per la conquista del tempo libero della gente. Il successo dei nostri club non è una casualità, costruendo un prodotto così valido arrivano più investitori. I fondi hanno iniziato a trattare con l’Italia perché siamo il campionato con maggior potenziale, visto che per decenni siamo stati i migliori. Dobbiamo migliorare gli stadi, però la bellezza delle nostre città è unica. E poi nelle ultime 4 stagioni hanno vinto lo scudetto 4 squadre diverse, una cosa che non succede in nessun altro Paese. Abbiamo chiuso un accordo di 10 milioni a stagione con il Governo, il nostro campionato all’estero si chiamerà Serie A Made in Italy. La Serie A ha iniziato il viaggio per riconquistare la leadership internazionale".

