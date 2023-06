La situazione in casa Siviglia è critica. Come riferisce il quotidiano spagnolo, il club che ha affrontato la Roma in finale di Europa League ha oltre 90 milioni di euro di debiti e l'intera squadra è da considerarsi in vendita. Una o due cessioni infatti non sarebbero abbastanza e per risanare i debiti serviranno le cessioni dei big. Ci sarebbe proprio questo motivo dietro l'addio di Monchi, che non aveva intenzione di cedere i top player della squadra.

(marca.com)

