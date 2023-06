Dalla Francia: Uefa pronta a fermare le plusvalenze fittizie. Non potranno essere iscritte a bilancio

L'Uefa è pronta a mettere un freno alle plusvalenze realizzate con valutazioni sopravvalutate dei cartellini dei calciatori. Lo scrive il quotidiano francese, spiegando che il prossimo 28 giugno l'organizzazione calcistica europea voterà gli emendamenti alla disciplina del Fair Play Finanziario. In particolare, il comitato per le licenze dei club ha proposto modifiche al regolamento contabile dei trasferimenti per prevenire abusi e garantire parità di trattamento.

Se i prezzi dei calciatori scambiati non dovessero corrispondere al loro reale valore di mercato, l’organo di controllo dell'UEFA per i club non consentirà la loro iscrizione a bilancio agli importi comunicati. La misura entrerà in vigore da questa finestra di mercato, anche se non è ancora chiaro il modo in cui l'organismo effettuerà le proprie valutazioni.

