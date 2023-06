Conidi: "Siviglia-Roma decisa da scelte arbitrali dubbie. Mourinho? Spero rimanga, è il condottiero di un popolo"

ILMESSAGGERO.IT - Intervistato dal quotidiano romano, Marco Conidi, frontman dell'Orchestraccia nonché noto tifoso della Roma, per la quale ha composto la canzone "Mai sola mai", ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia e sul futuro di José Mourinho.

Queste le sue parole:

[...]

Domani si esibirà all'Olimpico per cantare dal vivo la sua "Mai sola mai", ormai inno giallorosso, per la chiusura della stagione?

«Non so se canterò. L'ho già fatto mercoledì per la finale di Europa League. Ma allo stadio ci sarò, per senso di appartenenza. Peccato che quella partita sia stata decisa da scelte arbitrali dubbie. Mi auguro che Mourinho rimanga: è il condottiero di un popolo intero».

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE