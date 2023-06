Ceferin: "Dobbiamo punire il bullismo verso gli arbitri: si è andati oltre"

Aleksander Ceferin torna a parlare degli arbitri: "Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C'è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre". Il numero uno dell'Uefa fa poi riferimenti ai fatti accaduti in aeroporto con protagonista l'arbitro Taylor: "Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell'arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo".

(nos.nl)