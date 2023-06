Calciomercato Roma: già due colpi per Mourinho, ma non è finita qui

La finale di Europa League persa contro il Siviglia non ha tolto fiducia alla Roma, che si prepara già alla prossima stagione con l’obiettivo di tornare protagonista sia in campionato che nelle coppe. Il club giallorosso ha mancato l’accesso alla Champions League e quindi non avrà a disposizione quel tesoretto da 50 milioni che avrebbe fatto comodo, per cui ora deve valutare bene gli investimenti in entrata e, soprattutto, provare a fare cassa con le cessioni.

Possibile in questo senso l’addio per Roger Ibañez o Andrea Belotti, come testimoniano le quote sul calciomercato proposte dalla Snai che danno il difensore in partenza. Il club proverà poi a far cassa vendendo qualche giovane, come Volpato e Missori. La sessione di calciomercato si prospetta già molto interessante non solo in vista della prossima stagione, ma anche per gli amanti delle scommesse che potranno usufruire del bonus benvenuto Snai all’iscrizione per indovinare arrivi e partenze in casa giallorossa.

I capitolini, infatti, sono partiti subito forte sul mercato, piazzando due colpi molto importanti a parametro zero. Dalla prossima stagione, infatti, saranno a disposizione di José Mourinho sia il centrocampista Houssem Aouar che il difensore Evan Ndicka. Il primo si è liberato dal Lione ed è un giocatore polivalente che può ricoprire diversi ruoli della mediana, mentre il secondo è andato in scadenza con l’Eintracht Francoforte (con cui aveva vinto l’Europa League nel 2022) ed è un centrale mancino forte fisicamente, nonché già pronto per la difesa a tre. Per i due francesi la Roma si è mossa in anticipo e ha superato la concorrenza di diversi club importanti.

Adesso però arriva il difficile perché la società dovrà provvedere a sanare il bilancio in ossequio al fair play finanziario cercando di portare circa 28 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. In caso contrario la Uefa aumenterà la multa patteggiata un anno fa. Il piano di Tiago Pinto era la cessione di Tammy Abraham, per cui l’Aston Villa era pronto a spendere una cifra importante, ma l’infortunio dell’ex Chelsea ha fatto saltare tutto e ora le strategie sono cambiate. I discorsi per il centravanti ora sono quindi rimandati almeno a luglio, ma ci sono già alcuni nomi che circolano.

Quello che viene fatto con più insistenza è Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante si è trasferito l’anno scorso al West Ham ma non ha disputato una stagione memorabile, anche a causa di qualche infortunio. Il ragazzo, che tra l’altro ha militato nelle giovanili dei giallorossi, vorrebbe tornare in Italia e il club di Premier League potrebbe anche aprire al prestito. Non è un’operazione facile perché sulle tracce del giocatore ci sono anche Inter e Milan, ma il profilo interessa molto. Le alternative al momento sono Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana per 12 milioni, e Mbala Nzola, retrocesso con lo Spezia. Non tramonta neanche la pista che porta ad Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid.

Nel mirino della Roma, infine, c’è sempre Davide Frattesi per il centrocampo, ma prima servono le cessioni. C’è difficoltà perché sembra che anche i giocatori che erano in prestito, come Bryan Reynolds e Carles Pérez, non verranno riscattati, quindi bisognerà cercare altre piazze per vendere e cercare di far cassa.