Calciatori che amano i casinò online e squadre con sponsor ludici

Calcio e sponsor dei casinò online hanno un legame molto stretto, perché per vincere serve sempre astuzia e fortuna in campo e sul tavolo da gioco

Le società di calcio in Italia che hanno contratti di sponsorizzazione con i casinò online sono tantissime e molto spesso proprio questo sport si rivela come il più imprevedibile, parallelamente come la pallina di una roulette che gira prima di fermarsi su un numero in modo casuale, per questo e tanti altri motivi, il Pallone è uno degli sport più entusiasmanti di sempre, motivo ulteriore che lo rende fra i più seguiti e praticati al mondo.

Sono tantissimi i club e anche i testimonial dei siti di gioco e news che offrono casinò bonus immediato senza deposito e tutte le notizie sulle squadre di calcio di Serie A , e degli altri campionati nazionali europei, ma ci sono anche atleti e allenatori che amano particolarmente giocare online a poker, blackjack, roulette e slot. Scopriamo insieme qualche curiosità su questo mondo ludico sempre in costante fermento per novità ed emozioni.

I testimonial dei casinò e appassionati di poker nel calcio

Il primo testimonial di un casinò online è stato Arrigo Sacchi , ma la lista è lunga per tantissimi calciatori, come Francesco Totti, che hanno sempre organizzato tornei online di poker per beneficenza, mettendo anche in evidenza come determinati giochi di carte aiutino la concentrazione e lo stimolo del calcolo.

Anche durante la finale di Europa League sono apparsi spot di casinò online: in quale occasione migliore se non nella partita più lunga della storia durata oltre 146 minuti esclusi i rigori?

Fra gli appassionati dei casinò online ci sono anche Allegri, Cristiano Ronaldo, Pogba e Neymar.

Massimiliano Allegri non ha mai nascosto la sua passione per l’ippica con la rinomata teoria del corto muso, ossia quando un cavallo vince di pochissimi centimetri al photofinish, così come tutte le gare in cui la Juventus ha vinto per 1 – 0 negli ultimi minuti di gioco.

Per Cristiano Ronaldo il poker è una questione di concentrazione ma soprattutto un’altra occasione per dimostrare che è il migliore, CR7 non solo organizza tornei di Texas Hold’em con gli amici ma anche con i parenti durante le festività.

Anche Paul Pogba e Neymar sono esperti del tavolo verde, il brasiliano molto spesso partecipa a tornei live in diretta sui social, creando dei video particolarmente divertenti.

I club di calcio italiani che hanno avuto come sponsor casinò online

Fra le prime squadre di calcio a presentare uno sponsor dei casinò online ci sono Cagliari, Genoa, Lazio, Udinese, Bologna e Sampdoria.

Anche il Milan e l’Inter hanno inciso in diversi periodi sulla loro maglietta uno sponsor dei siti ludici, così come la Roma, il Catania, la Fiorentina e la Juventus