Cagliari, Ranieri: "Sento mia la squadra, è come allenare la Roma"

Il Cagliari conquista la finale dei playoff di Serie B contro il Bari, dopo aver superato nel doppio confronto in semifinale il Parma. Dopo la sfida il tecnico dei rossoblù, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni dei cronisti menzionando anche la Roma. "Non abbiamo ancora fatto nulla: è quello che ho detto negli spogliatoi ai ragazzi dopo i festeggiamenti. Abbiamo ancora una finale da giocare - le sue parole -. Abbiamo un gruppo sano e volitivo, è questa la nostra forza. Sono arrivato che i ragazzi erano un po' giù, demoralizzati e non riusciva nulla. Ora piano piano siamo riusciti a costruire una squadra e speriamo di portare avanti i frutti perché è dura essere l'allenatore del Cagliari, per me è un po' come essere quello della Roma: la sento mia la squadra e ce l'ho nel cuore".