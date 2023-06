Balzaretti: "Con Garcia Roma seconda dietro una Juve incredibile"

RADIO KISS KISS NAPOLI - L'ex giocatore della Roma, Federico Balzaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica ed ha commentato l'arrivo di Rudi Garcia, ex allenatore giallorosso, al Napoli. “I difetti li abbiamo tutti figuriamoci se non li ha un allenatore. Però dobbiamo dirlo, ogni tecnico ha i suoi pro ed i contro. Nei momenti difficili si vedrà la bravura di Rudi e nei momenti no, come già visto a Roma, ha dimostrato di poter uscirne fuori alla grande. Marsiglia e Roma sono due piazze provanti. Il suo background gli consente di arrivare a Napoli per poter esser protagonista. Noi alla Roma giocavamo 4-3-3 con Totti falso nueve. Due mezze ali di qualità e grandissima velocità sulla fascia. Io giocavo a sinistra e a destra Maicon - ha ricordato l'ex terzino -. Spingevamo e ci proponevamo in avanti senza remore. Comandavamo il gioco ed attendevamo gli avversari per riprendere fiato. Qui a Napoli dopo una stagione incredibile Garcia dovrà ereditare un sistema funzionante. Quando arrivò a Roma mostrò subito di potersi integrare alla perfezione con l’ambiente. Parlava già italiano e consentiva a tutti di sentirsi importanti. Già dal ritiro capimmo che avremmo fatto bene. Arrivammo secondi dietro ad una Juve incredibile, facemmo record di punti e dieci vittorie di fila. Un tecnico che gestisce lo spogliatoio come meglio non si può”.