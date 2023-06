A margine della chiusura della stagione 2022-23, l’AIA, martedì 6 giugno alle 11:30, ha indetto una conferenza stampa a Coverciano in cui si farà un bilancio della stagione che si sta per concludere. Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il responsabile della Can Gianluca Rocchi e Matteo Trefoloni, responsabile del responsabile settore tecnico arbitrale.

(ansa)