Aeronautica Militare: anche la Roma e la 'Horsemen flight' di Dan Friedkin alla festa dei 100 anni

Dan Friedkin e la sua 'Horsemen flight', insieme alla Roma, saranno presenti all'evento organizzato in vista dei 100 anni dell'Aereonautica Militare che si terrà presso l'aeroporto di Pratica di Mare. "Due squadre storiche, horsemen e la Roma, vi invitano all'Escape Life's Gravity. Dan Friedikin, Ed Shipley e Jim Beasley Jr. stanno portando la formazione aerobatica dei Cavalieri nella Città Eterna, dove faranno squadra con la leggendaria squadra di calcio della Roma alla storica festa del 100° anniversario dell'Aeronautica Militare". L'evento si svolgerà il 17 giugno e poi replicato il giorno seguente sulla Rai.

Two historic teams, @horsemenflight and @OfficialASRoma, invite you to Escape Life’s Gravity at Pratica di Mare Air Show June 16-18. pic.twitter.com/Dr9k0a23eE

