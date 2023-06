Abodi: "Le penalizzazioni diventeranno effettive solo dopo le sentenze definitive"

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, è intervenuto in conferenza stampa e ha annunciato un'importante novità: "Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, la visibilità nelle classifica delle penalizzazioni della giustizia sportiva soltanto al consolidamento delle sentenze, quindi una volta che sono passate in giudicato. La speranza, ma siamo certi che sia così, è che le tempistiche del Collegio di Garanzia siano coerenti con i termini per iscrizioni del campionato".