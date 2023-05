Zazzaroni: "Mourinho lascerà la Roma, la società ha dimostrato di avere poca voglia di lottare per lui"

RADIO DEEJAY - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione 'Deejay Football Club' e si è soffermato sul futuro di José Mourinho. Ecco le sue parole: "Andrà via dalla Roma, è ufficiale. Oggi spero che lo stadio gli tributi un grande saluto e che lo faccia commuovere. Sono successe cose, la società ha dimostrato di avere poca voglia di lottare per lui. I Friedkin non parlano, se emerge qualcosa vuol dire che siamo messi male: se qualcuno della società dice che i Friedkin non gradiscono Mourinho vuol dire che è gente pericolosa. Non lo possono convincere a restare e lui non vuole ascoltare nessuno. Ha fatto una scelta legittima, purtroppo, non lo hanno calcolato per mesi e soprattutto non lo hanno mai aiutato e non lo hanno mai protetto, non c'è mai stata una comunicazione per difenderlo, e lui in due anni ha fatto cose straordinarie, anche a Trigoria, non solo sul campo. Gioca male? Sicuramente non è un bel calcio, ma guardate gli interpreti: a Monza il secondo tempo è stato agghiacciante, ma era una squadra che non giocherebbe in Serie B".

