Voller: "Auguro alla Roma di arrivare tra le prime 4 in Serie A, ma il Leverkusen merita di vincere l'Europa League"

90PLUS - Il direttore della nazionale della Germania, Rudi Voller ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata tedesca in merito alla doppia sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per la semifinale di Europa League. Voller è un doppio ex della partita, essendo stato uno dei più grandi centravanti della storia giallorossa (nonché allenatore per un brevissimo periodo), ma anche giocatore, direttore sportivo ed esecutivo delle Aspirine. Queste le sue parole:

"Auguro alla Roma di finire tra le prime quattro in Serie A e di rivederci la prossima stagione in Champions League. Ma penso che, dopo 30 anni, ci meritiamo di alzare un trofeo".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE