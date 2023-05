VIDEO - Totti torna in campo: il Capitano sarà presente il 24 giugno al raduno di Operazione Nostalgia

Francesco Totti torna in campo. Tramite un video pubblicato su Instagram, il Capitano ha rivelato che sarà uno dei protagonisti del raduno di Operazione Nostalgia, un evento a cui parteciperanno numerose leggende del passato. La partita andrà in scena il 24 giugno allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Anche gli ex calciatori della Roma Vincent Candela, Rodrigo Taddei, Damiano Tommasi, David Pizarro e Max Tonetto scenderanno in campo.