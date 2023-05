VIDEO - Le tappe dell'amore: tra Bologna, Venezia, Gorizia e il lago Balaton. Perché ovunque tu sarai, mai sola mai

Ovunque tu sarai, mai sola mai. Figurarsi a Budapest, tra due giorni. Bologna, Venezia, Gorizia, Cracovia, Vienna. Dario, Matteo, Fabrizio, Leonardo, Federico, Juha. Come mille altri. Treni, aerei, macchine, marce a piedi, anche qualche bracciata per superare il lago Balaton, purché a un certo punto spuntino all'orizzonte le forme della 'Puskas Arena', teatro della finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

Le tappe dell'amore, concentrate nei racconti dei tifosi che, magari, possono confondere orari, tappe e luoghi ma non la direzione, il motivo della missione, quello che li muove. Che, ancor prima della possibilità di un'altra notte di gloria europea, è l'istinto primordiale del tifoso romanista. Stare al fianco della Roma. Perché, ovunque tu sarai, mai sola mai.

Il treni da Roma a Bologna, le macchine per Vienna, il volo da Helsinki o i transit che passano per Cracovia. La notte intera alla guida per raggiungere la meta. Tanto ci ritroveremo tutti lì, a #Budapest.

????????? ??, ????????? ??? ????????.… pic.twitter.com/rZLplFHCe8

— laroma24.it (@LAROMA24) May 29, 2023