VIDEO - Follia Zaniolo: espulsione dopo 6' dal suo ingresso in campo contro l'Istanbulspor

Un cartellino rosso in 6 minuti per Nicolò Zaniolo: il Galatasaray è ospite dell'Istanbulspor nel match di Super Lig e sul risultato di 0-1 (gara terminata 0-2 per il Galatasaray) l'ex attaccante della Roma è subentrato al 69' per poi rimediare un'espulsione al 75'. Zaniolo, infatti, si è reso protagonista di un duro intervento su un avversario e l'arbitro, che prima aveva mostrato il cartellino giallo all'attaccante, dopo aver rivisto le immagini al Var ha estratto il rosso.





Zaniolo, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. Sizce doğru karar mı? #İSTvGS pic.twitter.com/A3usRkoVkC — Maç & Gol Burada (@redsportz5) May 16, 2023

Nicolò Zaniolo receives a straight red card just 6 minutes after coming on for Galatasaray.#Zaniolo #Galatasaray pic.twitter.com/3zHvPoNwYj — Antonio Aquilino (@AntonioAquilino) May 16, 2023

Zaniolo, poi, ha lasciato il campo visibilmente nervoso, prendendo a calci il tunnel che conduce negli spogliatoi: