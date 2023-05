VIDEO - I due giorni di ritrovo dei Campioni d'Italia 1982-83. Nela: "Questa è la Roma. Siamo diversi dagli altri"

Due giorni ricchi di ricordi ed emozioni. Sono quelli trascorsi durante lo scorso weekend dai Campioni d'Italia 1982-83 della Roma e raccontati in un video diffuso dalla società capitolina, a 40 anni esatti di distanza dal secondo Scudetto della storia giallorossa.

Gli ex giocatori si sono ritrovati venerdì sera, quando hanno partecipato a una cena durante la quale, com'era lecito aspettarsi, non è mancato il ricordo di aneddoti come quello raccontato da Ubaldo Righetti riguardo una lezione offerta dall'allenatore Nils Liedholm sulla velocità del pallone, con il difensore Pietro Vierchowod preso come "cavia". Durante la serata sono poi stati riprodotti i videomessaggi di Carlo Ancelotti e Paulo Roberto Falcao, assenti a causa degli impegni del primo da allenatore del Real Madrid e del secondo da dirigente del Santos. Goliardico il coro "Picchia Sebino" fatto partire dall'attore Max Giusti per omaggiare Sebastiano Nela, protagonista poi di un bel discorso sul palco. "Questo è il nostro senso d'appartenenza. Questa è Roma e questa è la Roma. Noi semplicemente siamo diversi da tutti gli altri", ha detto l'ex difensore giallorosso, ricevendo moltissimi applausi.

Il sabato, invece, è stato il giorno del ritorno allo Stadio Olimpico, dove i Campioni d'Italia sono stati omaggiati prima del match di campionato contro l'Inter. C'è stato il tempo anche per degli abbracci tra Bruno Conti ed Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Pietro Boer e Cristian Volpato, visti crescere da "Marazico" nel settore giovanile della Roma. Infine, è giunto il momento, per gli ex giocatori, di essere celebrati dai tifosi, senza dimenticare coloro i quali non sono potuti essere presenti. Gli ultimi applausi, infatti, sono stati per i compianti Aldo Maldera, capitan Agostino Di Bartolomei, Nils Liedholm e Dino Viola, presidente della seconda Roma scudettata.