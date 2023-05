Ungheria, il ct Rossi: "Stasera Spinazzola può essere decisivo. Con Mou in panchina aumentano le possibilità di vincere titoli"

CALCIOMERCATO.COM - Il commissario tecnico dell'Ungheria, Marco Rossi, è stato intervistato dalla testata online e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla partita che stasera andrà in scena alla Puskas Arena di Budapest, la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Queste le sue parole:

"Qui ci sarà il tutto esaurito, non solo grazie ai tifosi di Roma e Siviglia ma anche per merito degli ungheresi che riempiranno i posti rimasti liberi. L'atmosfera magica sarà garantita, la Puskas Arena è uno stadio con un'ottima acustica; sono sicuro sarà uno spettacolo bellissimo".

Finale di Europa League, a Budapest, con una squadra italiana in campo.

"Vedere che quest'anno ci sono squadre italiane in tutte e tre le competizioni europee, per noi che viviamo e lavoriamo all'estero da tanti anni è un motivo d'orgoglio".

Che partita sarà?

"Non per forza bella, l'importanza della posta in palio potrebbe frenare lo spettacolo. Per lo stile di gioco di entrambe le squadre però credo non sarà una gara noiosa, entrambe cercheranno di fare un gioco verticale e diretto; ci sarà da divertirsi... Credo che possano essere decisive le seconde palle e i duelli in area".

Chi sono i giocatori da tenere d’occhio?

"Nella Roma, al di là di Dybala che bisogna capire se giocherà o meno, mi piace molto Spinazzola: credo sia un giocatore che, al netto degli infortuni, sarebbe potuto essere uno degli esterni sinistro più forti al mondo. Penso possa essere il giocatore decisivo per la Roma, oltre a Pellegrini. Nel Siviglia se è in giornata occhio a Ocampos, mi piace anche En-Nesyri e poi bisogna vedere se Lamela giocherà all'inizio".

Si aspettava la seconda finale europea consecutiva di Mourinho con la Roma?

"Da uno come lui bisogna aspettarsi di tutto. E' un allenatore che divide perché c'è chi lo accusa di non fare un gioco spettacolare, ma io credo nel calcio conti vincere. E se si ha Mourinho in panchina le possibilità aumentano".

[...]

