Ultimo: "Grazie a Pellegrini per l'invito a Budapest ma la vedrò con gli amici per scaramanzia. L'aldilà? Lo immagino giallorosso"

Il cantautore romano, di nota fede romanista, ha rilasciato alcune interviste per lanciare il suo docufilm in uscita in cui non mancano passaggi sulla Roma, prossima all'appuntamento con il Siviglia nella finale di Europa League. Queste le parole di Ultimo: "Ringrazio pubblicamente Lorenzo Pellegrini che mi ha invitato a Budapest per vedere allo stadio la finale, ma ho sempre visto la Roma con gli amici a casa e per scaramanzia voglio continuare a farlo".

(Rai)

Ultimo, qual è il suo primo ricordo?

«La Roma. Abbiamo vinto lo scudetto. Ho solo cinque anni, papà non può portarmi con lui allo stadio; però mi porta a casa una zolla del prato dell’Olimpico, avvolta in una sciarpa giallorossa».

Come immagina l’aldilà?

«Giallorosso».

(corsera)