Ultima chiamata per l'Europa: allunghi e sorpassi per due posti

A 180 minuti dal traguardo la corsa Champions è sempre più entusiasmante e ora rimangono solamente due posti da assegnare dopo che Napoli e Lazio si sono portate avanti. In questo weekend le milanesi sono chiamate allo scatto decisivo: si parte con Inter-Atalanta e si chiude con Juventus-Milan. Inoltre per il quarto posto c'è anche la Roma, ma Mourinho ha scelto di concentrare le energie per la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma il 31 maggio alle ore 21 a Budapest.

(corsera)