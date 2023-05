Ulivieri: "Non ce l'ho con Mourinho"

RADIO 1 - Polemiche tra José Mourinho e Assoallenatori, "qualche settimana fa Mourinho aveva fatto un cenno alla sua tifoseria che inveiva contro l'allenatore della Sampdoria

Avevo segnalato questo gesto come un gesto importante. Da parte mia non ce l'ho con Mourinho, ci mancherebbe. Poi non c'erano piaciute le sue parole, voleva dire creare un ambiente ancora peggiore di quello che è in questo momento". Lo dice Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ospite di Radio Anch'io Sport.

"Lui ha risposto, io ho fatto un comunicato morbido, di chiarimento delle cose. Non lo conosco direttamente, ma ho chiesto di lui ai suoi ex giocatori che hanno fatto il corso da allenatori come Materazzi e Cambiasso. Me ne hanno parlato in modo eccezionale, avevano grandi ricordi".