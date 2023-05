U18: la squadra giallorossa al fianco dell'Emilia Romagna dopo la sfida col Cesena

Grande gesto per la selezione Under 18 della Roma. I giallorossi, infatti, impegnati contro il Cesena, al termine della partita hanno voluto dimostrare vicinanza all'Emilia Romagna, colpita da una terribile alluvione, con un messaggio di forza verso la popolazione. "Con Cesena e tutta l'Emilia Romagna", il messaggio congiunto dei giocatori della Roma e del Cesena.

Cesena U18 ? Roma U18 Con Cesena e tutta l’Emilia-Romagna ❤️#ASRoma pic.twitter.com/Vx5szVUToT — AS Roma (@OfficialASRoma) May 21, 2023