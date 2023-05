Turchia, Zaniolo vince la Süper Lig con il Galatasaray: primo trofeo lontano da Roma (VIDEO)

Con la vittoria in trasferta per 4-1 contro l'Ankaragucu decisa dalla doppietta di Icardi e i gol di Ylmaz e l'ex Roma Sergio Oliveira, il Galatasaray ha vinto matematicamente la 23esima Süper Lig della propria storia, a due giornate dal termine. Nonostante il distacco di cinque punti dal Fenerbahce infatti il successo è arrivato in virtù del calendario, che prevede all'ultima giornata la sfida contro il ritirato Hatayspor con conseguente 3-0 a tavolino. Per un altro ex Roma come Nicolò Zaniolo, in tribuna in quest'ultima partita, è il primo successo lontano dalla capitale, dopo la partenza turbolenta nello scorso calciomercato invernale.

