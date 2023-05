TOTTI: "Spero Mourinho resti il più possibile, per vincere servono i numeri uno. Mi auguro finale Roma-Juventus in Europa League" (FOTO)

"Io lo terrei. Speriamo di tenerlo il più possibile. Per vincere servono i numeri uno. Se ho chiamato Mourinho? Sì, l'ho chiamato. Ma per altri motivi...". Così l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, in occasione della mostra Lego al The Wow side shopping center di Fiumicino dove è stata resa pubblica una sua statua, realizzata proprio con i famosi mattoncini da Rafal Szymanski, che ha impiegato 3 mesi e 70mila mattoncini.

"Le italiane nelle coppe europee? In questo finale di stagione devono dare tutto", ha dichiarato ancora Totti. Che poi ha proseguito: "Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro la finale tra Roma e Juventus, sarebbe bel messaggio per il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l'italiana che andrà in finale di Champions League".