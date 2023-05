TOTTI: "Prima ero più fiducioso che Mourinho restasse. Champions? Traguardo incredibile con un mercato...sintetico"

Al termine di un evento organizzato dalla Lega di Serie A in occasione della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, ha parlato Francesco Totti toccando inevitabilmente anche temi riguardanti la Roma, attesa dalla finale di Europa League tra una settimana:

Che succede tra la Roma e Mourinho?

"Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta è la verità, avendo fatto un mercato non dico povero ma sintetico riuscire ad arrivare in Champions League sarà un traguardo incredibile"

Resta?

"Non lo so, prima ero più fiducioso, adesso meno. Ci ho parlato, ma non di questa cosa"

Su Dybala.

"È un top-player, fa la differenza. Speriamo che possa recuperare, faranno di tutto e lui avrà voglia di giocare"

Come si batte il Siviglia?

"Bella domanda, non ci ho mai giocato contro e non so dirlo. Sa come gestire questa partita, è diverso dalla Roma che è la prima volta che fa questa finale"

Mourinho ha parlato di una regolarità del campionato compromessa per il -10 alla Juventus.

"Se hanno tolto 10 punti, qualcosa di sbagliato è stato fatto. Con questa penalizzazione è riaperto il discorso Champions"

Il futuro di Totti?

"Col padel!"

Spalletti ora ha tempo per una cena con te.

"Dopo l’estate, durante l’estate sono impegnato, sono in vacanza"