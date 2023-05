Tiago Pinto: il Gm in cattedra con Zanetti al corso 'Management del calcio'

Il programma executive in 'Management del calcio' - il corso organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della Figc in partnership con SDA Bocconi School of Management - si è avvalso questa settimana di due docenti d'eccezione: il general manager della Roma, Tiago Pinto, e il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, sono saliti in cattedra negli scorsi giorni per portare agli allievi tutte le loro esperienze e competenze. Con le loro testimonianze si sono quindi concluse le lezioni in presenza del secondo modulo di lezione, dedicato a 'Organizzazione e capitale umano'.

Nomi molto noti per il calcio italiano e che hanno diverse provenienze all'interno del mondo calcistico, a cominciare dai tecnici che quest'anno avevano iniziato la stagione sulle panchine di Cremonese e Spezia, Massimiliano Alvini e Luca Gotti. E poi ancora, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, il ds della Pro Sesto, Christian Botturi, e Pasquale Sensibile, oggi nello staff del Paris Saint Germain. Tra i banchi anche l'ad del Catania - ed ex nazionale australiano - Vincenzo Grella, l'ex giocatore di Fiorentina e Cagliari, Massimo Gobbi, e i segretari generali - rispettivamente di Reggiana e Triestina - Nicola Simonelli e Giuseppe D'Aniello.