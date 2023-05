Souloukou: lo stipendio e le cariche ricoperte dalla nuova CEO della Roma

Dallo scorso 18 aprile, la Roma ha un nuovo amministratore delegato: si tratta di Lina Souloukou, ex CEO del club greco dell’Olympiakos, nominata dal club giallorosso dopo la decisione di separarsi dal precedente ad Pietro Berardi.

[...] Nelle scorse settimane è andata in scena una riunione del Consiglio di Amministrazione del club giallorosso, chiamato ad approvare la nomina appunto di Lina Souloukou come nuovo ad.

Nel verbale del CdA, vengono sottolineate le cariche (amministratore delegato e direttore generale), oltre che le responsabilità che riguardano principalmente la gestione e lo sviluppo della società, oltre che nel “progetto strategico relativo alla costruzione del nuovo stadio”. Inoltre, i poteri riguardano, tra gli altri temi, la stipula e la sottoscrizione di contratti fino a 500mila euro per la gestione della società e fino a 3 milioni di euro per contratti di prestazione sportiva, oltre che la delega per rappresentare il club giallorosso nelle relazioni con le associazioni sportive.

remunerazione fissa pari a 800mila euro netti come amministratore delegato e ulteriori 50mila euro netti come direttore generale, con inoltre una percentuale che va dal 50% al 75% della remunerazione fissa come remunerazione variabile legata al raggiungimento di determinati obiettivi/kpi. Inoltre, sono previsti alcuni benefit come una indennità di alloggio (importo lordo annuo pari a 125mila euro) e sei biglietti aerei andata e ritorno tra Roma e Atene per la famiglia ogni anno. Lina Souloukou avrà una

